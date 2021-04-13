Merak edilen sorulara yanıt geldi… Tam kapanma olacak mı? Seyahat kısıtlaması geliyor mu?

Prof Dr. Hakan Oğuztürk, "Vaka sayılarının 50 binlere yükselmesiyle mevcut tedbirlerin çözüm olmadığını görmüş olduk. Bu şekilde devam ederse hastanelerin yoğun bakımları sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir. Koronavirüs vaka sayılarının Mayıs ayının ilk haftasına kadar 10 binli rakamlara düşmesi gerekiyor. Bu nedenle Ramazan ayı bizim için bir fırsat olabilir. Şu anki tedbirlerin yanında alınacak ek tedbirlerle mayıs ayının ilk haftasında vaka sayılarında istenen düşüş gerçekleşebilir. Ramazan ayı için ek tedbirler kesinlikle alınmalı." dedi.
BU YAZ GEÇTİĞİMİZ YAZ GİBİ Mİ OLACAK?
"Vakaların artmasındaki en önemli sebeplerden biri mutant virüs." diyen Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, vakaların artış sebebini şöyle sıraladı;
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Artan vaka sayılarıyla mücadele için aşı sayısının artması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaz aylarında genç yaştaki kişilerin aşı sayısının da artacağını belirtti. Bu nedenle Ağustos ayında istediğimiz gibi bir normalleşmenin olacağını düşünüyorum." dedi.
MİLLİ AŞILARIMIZ FİNALE YAKLAŞIYOR
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, yerli aşıların koronavirüsle mücadelede büyük başarı getireceğine dikkat çekerek, "Eylül ayına kadar ülkemizdeki insanların %80'ini aşılarsak sonbaharı çok rahat geçirmiş olacağız. Ayrıca milli aşılarımız da finale yaklaşıyor. Faz 2 aşaması biten Erciyes Üniversitesi aşısının çoklu merkezlerde faz 3 aşaması yapılacak. Eğer onaylanır da acil kullanım onayı verilirse koronavirüste çok önemli bir başarı sağlamış olacağız." dedi.
SEYAHAT KISITLAMASI GELİR Mİ?
"Kısıtlamaların tam kapanma şeklinde olmasa da iller arasındaki seyahatin ülke ekonomisini bozmayacak şekilde dizayn edilmesi gerekiyor." diyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Çok önemli bir işi olmayan kişiler için seyahat kısıtlamasının getirilmesi vaka sayılarının düşmesinde etkili olacak. Vaka sayılarında aile içi bulaşın etkisine dikkat etmemiz gerekiyor. Aile içi bulaşı engellemek için yakın teması önlemeliyiz. Ramazan ayında toplu iftarlar ve toplu sahurların önüne geçmeliyiz. Eğer buna dikkat etmezsek vaka sayılarında düşüş olmaz." dedi.
VAKA SAYISI BİR AY İÇİNDE 50 BİNDEN 10 BİNLİ RAKAMLARA DÜŞER Mİ?
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Tedbirlere uyarsak vakaların Mayıs ayında düşüşe geçeceğini söyleyebilirim. Yarın başlayacak yeni tedbirlerin uygulanmasıyla Mayıs ayının ilk haftasında vaka sayıları ciddi anlamda düşecek. Mayıs ayı sonunda ise vakaların 10 binin altına düştüğünü göreceğiz." dedi.
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Ramazan ayında vaka sayılarının düşmesi için birtakım ek tedbirler gelebilir. Ramazan ayı itibariyle gündüz hareketlilik azalacak ancak akşam saatlerinde de hareketliliğin olmaması için restoran ve kafeler kapatılacak. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte azalan hareketlilik bize vaka sayılarında düşüş olarak geri dönecek. Alınmış olan kısıtlama kararlarının haricinde gelecek ek tedbirlerle iller arası geçiş kısıtlanabilir. Özellikle sarı olan illeri korumak, turuncu ve kırmızı olan illerdeki artışı engelleyerek vaka sayılarını düşürmek hedeflenecek." dedi.
İKİ YENİ TEDBİR…
"Ramazan ayı için gelecek ek tedbirlerden biri muhtemelen mesai saatlerinin düzenlenmesi olacak." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerine şöyle devam etti; "Vaka sayılarının düşmemesi durumunda ise iller arası geçiş engellenerek muhtemelen seyahat yasağı getirilecek. Hedeflenen durum; vaka sayılarını azaltmak, ölüm oranlarını ve yoğun bakım oranlarını düşürmek ve aşı uygulamalarını hızlandırmak. Bayramla birlikte turizm sezonunda az vaka, ölüm ve yoğun bakım oranıyla normalleşmeye geçilmesi amaçlanıyor. Bu nedenle bayrama kadar olan vakitte tedbirlere uyulması çok önemli."
"TAM KAPANMA OLMAZ ÇÜNKÜ…"
Prof. Dr. Vefik Arıca, tam kapanmanın söz konusu olmadığını vurgulayarak nedenini şöyle açıkladı; "Tam kapanmanın çözüm olmadığını daha önce uygulayan ülkelerde gördük. İspanya, İtalya ve birçok ülkede tam kapanma sağlandı. Tam kapanmanın hiçbir faydası olmadı hatta üçüncü zirveye kapanma sağlamayan ülkelere göre daha hızlı girdiler."
"Tam kapanmada; marketler, sağlık kuruluşları, emniyet güçleri ve birçok alanda tam kapanma sağlanır. Üç hafta içinde vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanır ancak bu mümkün değil. Tam kapanma bu nedenle ülkemizde beklenmiyor. Hedefimiz Ramazan ayında birinci dalganın üçüncü zirvesinde tepe noktasını görüp inişe geçmek. Aşılama ve doğal bağışıklanma koronavirüsü bitirecek iki önemli durum. Bu nedenle aşı sırası gelenlerin mutlaka gidip aşısını yaptırması gerek. Şu an 65 yaş üstü kişilerde aşı sırası gelenlerin 4'te 1'i aşı olmaya gitmiyor. Aşı sırası bekleyen milyonlarca kişi olduğunu unutmamak gerek. Aşı vurdurmada amacımız ağır hastalığı önlemek."