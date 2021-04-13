Merak edilen sorulara yanıt geldi… Tam kapanma olacak mı? Seyahat kısıtlaması geliyor mu?

"TAM KAPANMA OLMAZ ÇÜNKÜ…"

Prof. Dr. Vefik Arıca, tam kapanmanın söz konusu olmadığını vurgulayarak nedenini şöyle açıkladı; "Tam kapanmanın çözüm olmadığını daha önce uygulayan ülkelerde gördük. İspanya, İtalya ve birçok ülkede tam kapanma sağlandı. Tam kapanmanın hiçbir faydası olmadı hatta üçüncü zirveye kapanma sağlamayan ülkelere göre daha hızlı girdiler."

"Tam kapanmada; marketler, sağlık kuruluşları, emniyet güçleri ve birçok alanda tam kapanma sağlanır. Üç hafta içinde vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanır ancak bu mümkün değil. Tam kapanma bu nedenle ülkemizde beklenmiyor. Hedefimiz Ramazan ayında birinci dalganın üçüncü zirvesinde tepe noktasını görüp inişe geçmek. Aşılama ve doğal bağışıklanma koronavirüsü bitirecek iki önemli durum. Bu nedenle aşı sırası gelenlerin mutlaka gidip aşısını yaptırması gerek. Şu an 65 yaş üstü kişilerde aşı sırası gelenlerin 4'te 1'i aşı olmaya gitmiyor. Aşı sırası bekleyen milyonlarca kişi olduğunu unutmamak gerek. Aşı vurdurmada amacımız ağır hastalığı önlemek."