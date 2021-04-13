FETÖ’nün Zaman gazetesi yazarları yeniden yargılanıyor! Gülerce tanık olarak dinlenecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin eski yazarları hakkındaki davada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Mümtazer Türköne'ye "FETÖ üyeliğinden" hapis, Mehmet Özdemir hakkında ise beraat kararı vermişti. Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise bu sanıklar hakkındaki hükmü "eksik inceleme" nedeniyle bozmuştu.

FETÖ'YE YARDIMDAN YARGILANIYORLAR

Yargıtay, sanıkların eylemlerinin mevcut dosya durumuna göre "örgüte yardım" suçunu oluşturduğunu, dosyadaki eksik incelemeler tamamlandıktan sonra karar verilmesi gerektiğini kaydetmiş, Türköne'yi de tutuklu kaldığı süreyi dikkate alıp tahliye etmişti.

Bulaç, Alpay, Türköne ve Özdemir'in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez yargılanmasına başlandı. Bulaç, Alpay ve Türköne duruşmada hazır bulunurken, Özdemir mahkemeye gelmedi. Mahkeme başkanı, sanıklara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı diyeceklerini sordu. Bulaç, Alpay ve Türköne ve avukatları bozma ilamına uyulmasını istedi.

GÜLERCE TANIK OLARAK DİNLENECEK

Duruşmayı 9 Eylül'e erteleyen mahkeme heyeti bir sonraki duruşmada, Zaman gazetesinin eski başyazarı Hüseyin Gülerce'nin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Heyet, Şahin Alpay'ın talebi doğrultusunda Binnaz Toprak, Ümit Erol, Zekeriya Tüzen'in de tanık olarak dinlenmesini kararlaştırdı. Heyet, sanık Mümtazer Türköne hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması talebini ise reddetti. Duruşmaya gelmeyen sanık Mehmet Özdemir hakkında, ifadesinin alınması için, yakalama kararı çıkarıldı.

6 YAZARA CEZA 5'İNE BERAAT VERİLMİŞTİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Temmuz 2018 tarihinde Zaman gazetesinin eski yazarlarının yargılandığı 11 sanıklı davada "FETÖ üyeliğinden" Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal'ı 10.5 yıl, İbrahim Karayeğen'i 9 yıl, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Tutuksuz yargılanan İhsan Duran Dağı, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, Nuriye Ural (Akman) ve Orhan Kemal Cengiz ise tüm suçlardan beraat etmişti. Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun bulmuş, ancak Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin temyiz incelemesi sonucunda Şahin Alpay, Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Mehmet Özdemir hakkındaki karar bozulmuştu.