Son dakika haberi | LGS'de sorular nereden gelecek? MEB örnek soru tiplerini yayımladı...

İNKILAP TARİHİ: Kavram bilgisini ve harita okuma becerisini ölçen, ezberlemeye yönelik değil, neden-sonuç bağlantısı kurduran, öğrendikleri bilgileri transfer ve analiz edebilme becerisini ölçen sorularının yer alacağı düşünülüyor. Bu yıl yayımlanan soruların düzeyinin, önceki yıllarda yayımlananlara göre daha zor olduğu söylenebilir.