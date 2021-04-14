Başkan Erdoğan'dan sürpriz iftar ziyareti! Yürek ısıtan kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir vatandaşın evinde iftar yaptı | Video

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.