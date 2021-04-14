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Giriş Tarihi: 14.4.2021 21:32 Son Güncelleme: 14.4.2021 21:43

'dan sürpriz ziyareti! Yürek ısıtan kareler

Başkan Erdoğan'dan sürpriz iftar ziyareti! Yürek ısıtan kareler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi , ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan 3 çocuklu bir ailenin misafiri oldu. Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu bir aileyle iftar yaptı.

ÇOCUKLARA TABLET HEDİYE ETTİ

Yemeğin ardından evdekilerle çay içip sohbet eden Erdoğan çifti, çocuklara tablet hediye etti.

İLK İFTARINI ŞEHİT AİLELERİYLE YAPMIŞTI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda ilk iftarını şehit aileleriyle açmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılmıştı.

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Başkan Erdoğan'dan sürpriz iftar ziyareti! Yürek ısıtan kareler
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