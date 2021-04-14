Güvercin masadan kötü kokular geliyor

Kuşadası Belediyesi tarafından 2017 yılında halktan gelen şikayet ve taleplerin daha hızlı değerlendirilmesi amacıyla kurulan Güvercin Masa ihaleleri ilgili eski bir belediye çalışanı suç duyurusunda bulundu. Kuşadası Kaymakamlığı, 2019 yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturan Ömer Günel işbaşına gelmesinin ardından yapılan 4 güvercin masa ihalesi ile ilgili soruşturma başlattı. Bu konu ile ilgili görevlendirilen müfettişler toplam maliyeti 3.3 milyon lira olan 4 Güvercin Masa ihalesi ile bir rapor hazırladı. Rapor 15 Mart 2021 tarihinde tamamlanarak yasal işlemlerin yapılması için Kuşadası Kaymamaklığı'na gönderildi. Hakkında önce inceleme yapılan Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Vekili Kadriye Balıkçı, Belediye Basın Danışmanı Eşber Okayer, belediye personelleri Derya Dağıstan, Nihal Koruk ve Ecehan Dolgun için "Görevi Kötüye Kullanma" suçundan soruşturma izni verildi. Ayrıca CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Kemal Güneri'nin de "Koordinatör" Güvercin Masa Koordinatörü yapıldığı öğrenildi.

52 BİN YERİNE 253 BİN LİRA

Güvercin Masa ihaleleri daha önce aylık 52 bin liraya belediye şirketi Arya'ya verilirken, 2019'da başkanlık koltuğuna Ömer Günel'in geçmesiyle aynı hizmetin fahiş fiyatlara verdiği anlaşıldı. Soruşturma konusu 4 ihalede 13 ay sürecek projeler için belediyenin kasasından 3.3 milyon lira çıktığı anlaşıldı. Böylece aylık 52 bin lira yerine 253 bin lira ödendiği, 5 kat kamu zararına yol açıldığı anlaşıldı. Ayrıca 4 ihalede rekabet koşulları oluşmamasına rağmen Kuşadası Belediyesi'ne tek geçerli teklifi CHP'li Belediyelere hizmet veren işadamı Gönen Orhan'ın sahibi olduğu Ceren Tanıtım'ın vermesi dikkat çekti. Rekabet koşulları oluşmamasına rağmen ihalelerin iptal edilmemesi siyasi kulislerde adrese teslim ihale olarak nitelendirildi. Öte yandan Ceren Tanıtım'ın verdiği tekliflerle belediye tarafından belirlenen ve gizli olması gereken muhammen bedel arasındaki farkın çok az olması dikkat çekti.

TEK GEÇERLİ TEKLİF HEP CEREN TANITIM'DAN

Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan sonuç ilanlarına göre, 8 Mayıs 2020'de yapılan Halkla ilişkiler, iletişim, süreç yönetimi koordinasyon projesi yürütülmesi ihalesi için 4 firma doküman satın aldı. Toplam 2 teklifin olduğu ihalede sadece Ceren Tanıtım'ın teklifi geçerli sayıldı. İhaleye çıkan Kuşadası Belediyesi tarafından 1 milyon 728 bin lira muhammen bedelin açıklandığı, 15 Mayıs 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında sürecek projeyi 1 milyon 670 bin liraya Ceren Tanıtım kazandı. 930 bin lira muhammen bedelin açıklandığı 15 Ağustos 2018 ile 31 Aralık 2019 tarihlerinde yürütülecek Güvercin Masa Halkla İlişkiler projesi hizmet alımı ihalesini yine 2 firmadan tek geçerli teklifi veren Ceren tanıtım 933 bin liraya kazandı. Ayrıca 27 Ocak 2020'de yapılan 40 günlük Güvercin Masa halkla ilişkiler projesi ihalesini 285 bin liraya, 13 Mart 2020'de yapılan 60 günlük Güvercin Masa halkla ilişkiler ve iletişim projesi ihalesini 445 bin liraya Ceren Tanıtım'a gitti.

YARGI GEREKEN KARARI VERİR

AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, "İhalenin yapıldığı süreçte fahiş rakamlara yapıldığını belirtmiştik. Antalya Muratpaşa Belediyesi ve İstanbul Şişli Belediyeleri'nde aynı hizmet daha düşük rakamlara yapıldı. Bunu gerek sosyal medyadan gerekse kendimiz sözlü olarak ifade etmiştik. Gönen Orhan aynı ihaleyi Şişli'de almış ve daha düşük rakamlara yapmış. Gelinen aşamada müfettiş raporu haklılığımızı ortaya koydu. Konu artık yargıya intikal etti. Yargı gereken kararı verir. Bekleyip göreceğiz" diye konuştu.