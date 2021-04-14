İçişleri Bakanı Soylu'dan Yıldırım Akbulut'un ailesine taziye ziyareti

"DEVLET ADAMININ HALİNİ ORTAYA KOYABİLECEK TÜM ÖZELLİKLERE SAHİPTİ"

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, "Kişiliği, tavrı, devlet adamlığı, aynı zamanda ben bir dönemde de yakın çalıştım. Aile kavramına ve kendi ailesine bakışı hakikatten, saydıklarımın her birinde örnek teşkil eden bir yapısı vardı. Anadolu insanının vakarı ve aynı zamanda kucaklayıcılığı kendisindeydi. Bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah yaptığı hizmetlerle bu topraklarda çok anılacaktır. Duamız kendisiyle. Ailesine, milletimize, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.