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Giriş Tarihi: 14.4.2021 21:09 Son Güncelleme: 14.4.2021 21:11

Soylu'dan 'un ailesine taziye ziyareti

İHA
İçişleri Bakanı Soylu'dan Yıldırım Akbulut'un ailesine taziye ziyareti

, eski Başbakan 'un yaşamını yitirdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelerek Akbulut ailesine taziyelerini iletti. Bakan Soylu, “Bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti. Allah rahmet eylesin” dedi.

Eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, uzun yıllardır kalp tedavisi görüyordu. Akbulut'un tekrar nükseden rahatsızlığının ardından 10 Nisan'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesinde yoğun bakıma kaldırıldı.

Tedavisi burada devam eden Akbulut, bugün saat 14.00 sıralarında vefat etti. Akbulut'un vefatının ardından hastaneye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akbulut'un ailesine başsağlığı diledi, doktorlarıyla görüştü.

"DEVLET ADAMININ HALİNİ ORTAYA KOYABİLECEK TÜM ÖZELLİKLERE SAHİPTİ"

Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Soylu, "Kişiliği, tavrı, devlet adamlığı, aynı zamanda ben bir dönemde de yakın çalıştım. Aile kavramına ve kendi ailesine bakışı hakikatten, saydıklarımın her birinde örnek teşkil eden bir yapısı vardı. Anadolu insanının vakarı ve aynı zamanda kucaklayıcılığı kendisindeydi. Bir devlet adamının halini ortaya koyabilecek tüm özelliklere sahipti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah yaptığı hizmetlerle bu topraklarda çok anılacaktır. Duamız kendisiyle. Ailesine, milletimize, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

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İçişleri Bakanı Soylu'dan Yıldırım Akbulut'un ailesine taziye ziyareti
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