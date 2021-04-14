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Giriş Tarihi: 14.4.2021

Mahyalar kalpleri aydınlattı

Şerif Can Şerif Can
Mahyalar kalpleri aydınlattı
87 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'da ilk ramazan coşkusu mahyayla taçlanıyor. Ayasofya Camisi'nde Kelime-i Tevhid mahyası asılması bekleniyor. Mahyalarda bu yılın teması, koronavirüs salgınının da etkisi ile "Şifa ayı Ramazan" olarak belirlendi. Eyüp Sultan Camisi'ne "Oruç arınmaktır", Süleymaniye Camisi'ne "Hamd sana şükür sana", Sultanahmet Camisi'ne "Ramazan sevgidir" ve Eminönü Yeni Cami'ye "Ramazan arınmaktır" yazılı mahyalar asıldı. İstanbul'daki mahya yazıları ramazan boyunca 4, Edirne ile Bursa'da 2 kez değişecek.
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Mahyalar kalpleri aydınlattı
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