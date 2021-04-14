Montrö bahane çıktı! Darbe imalı bildiriyi hazırlayan o amiralin şok mesajı ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Montrö Bildirisi' başlıklı açıklamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında darbe imalı bildiriye imza atan, bildirinin hazırlanmasında yayınlanmasında ve imzalatılmasında rolü olduğu öne sürülen 14 emekli amiral nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebi ile sevk edilen Ergun Mengi'nin başka bir tümamirale 'Montröyü araç olarak kullandık" mesajı attığı ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekli Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan, diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan 10 emekli amiral ile yaş haddinden gözaltına alınmaksızın ifadeye çağırılan 4 emekli amiral olmak üzere toplam 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİ İLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardından Ergun Mengi'yi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk ederken, adli kontrol şartı ile mahkemeye sevk ettiği diğer şüphelilerden, Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Mustafa Özbey, Turgay Erdağ, Türker Ertürk, Bülent Olcay, Ramazan Cem Gürdeniz ve Kadir Sağdıç hakkında konutu terketmeme talebi, Ali Sadi Ünsal, Atilla Kıyat, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında il dışına çıkmama kararı adli kontrol şartıyla Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

'MONTRÖ BAHANE'

Darbe imalı bildirinin hazırlanmasında ve yayınlanmasında rol oynayan emekli amiral Ergun Mengi'nin taslak metin olarak her defasında ADMEK-2 isimli Whatsapp grubunda yayımladığı, yapılması istenilen değişiklikleri bildiri metnine ekleyerek son halini verdiği belirtildi. Tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mengi'nin emekli tümamiral Ali Yüksel Önel'e gönderdiği mesajda, "Komutanım çok sağolun, esas tepkiyi takunyalı amiral, harp okulu giriş şartlarından irticaya karışılmasının çıkarılması ve subay astsb kurslarında Atatürk ilke ve inkılapları derslerinin çıkarılmasının üzerine olacaktır. Ama grupta uzlaşı çok zordu. Bu nedenle Montrö bahanesiyle son paragraftaki mesajları veren, hedef kitle deniz kuvvetleri komutanlığı olmayan bir bildiri hazırlayayım dedi. Çok haklısınız ama burada Montröyü araç olarak kullandık. Esas endişemiz son 3 paragrafta anlarlarsa eğer. Çok teşekkür eder saygılarımı sunarım" şeklinde mesaj gönderdiği ifade edildi. Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında yer verilen mesaja ilişkin, bildiride işlenen Montrö ile ilgili açıklamaların bahane olduğu, açıkça belirtildiği, bildiriyi hazırladığı ve üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin olduğu gerekçesi ile tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği kaydedildi.