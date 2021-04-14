Müziğin kardeşliğini bile hazmedemiyorlar! Erkan Oğur sosyal medyada linç kampanyasına maruz kaldı!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü müziği kendisine ait olan "Hiç oldum" şarkısına klip çekmişti. Kalın'ın seslendirdiği şarkının klibi ise Youtube ve diğer dijital müzik platformlarında yayınlanmıştı. Çok beğenilen "Hiç oldum" şarkısına sanatçı Erkan Oğur'un enstrümanlarla katkı sunduğu öğrenildi.





ERKAN OĞUR LİNÇ KAMPANYASINA MARUZ KALDI



Erkan Oğur'un Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın müziğine enstrümanla katkı sunması sosyal medyada linç kampanyasına maruz kalmasına neden oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın müzik projesinde yer almasına tepki gösteren, müzikte bir araya gelmelerini hazmedemeyen bir güruh, bir müzik eseri hakkında konuşmak yerine Erkan Oğur'a ağza alınmayacak sözlerle saldırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı Erkan Oğur'uda kaybettik" derken bir diğeri sosyal medya kullanıcı ise İbrahim Kalın ile birlikte müzik yapmasını "ayıp etmiştir" diyerek nitelendirdi.



"BU ÜLKEDE, GÜZEL OLAN VE KARDEŞLİK DUYGUMUZU PEKİŞTİREN HER ŞEYİ KARALAMAYA ÇALIŞAN BİR GÜRUH VAR"

Muhit Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve şair İbrahim Tenekeci bu linç kampanyasına sosyal medyadan tepki göstererek, "Erkan Oğur ve İbrahim Kalın gibi iki kıymetli isim ortak bir esere imza atmışlar. Fakat bu ülkede, maalesef, güzel olan ve kardeşlik duygumuzu pekiştiren her şeyi karalamaya çalışan bir güruh var. Ne yapılacaksa, onlara rağmen yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"YOBAZLIĞIN EN ŞİDDETLİ TÜRÜ! YAZILAN YORUMLAR İĞRENÇ GERÇEKTEN!"

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan ise "Müziğimizin en özgün yorumcularından Erkan Oğur, İbrahim Kalın'la ortak bir çalışma yaptı diye linç ediliyor. Bu ülkede kamplaşmanın ne kadar zıvanadan çıkabileceğinin göstergesi bu. Laik yobazlık, yobazlığın en şiddetli türü! Yazılan yorumlar iğrenç gerçekten!" ifadeleriyle bu duruma tepki gösterdi.