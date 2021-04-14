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Giriş Tarihi: 14.4.2021 16:18 Son Güncelleme: 14.4.2021 16:43

SON DAKİKA! Dokunulmazlıklarla ilgili yeni gelişme! Aralarında da var

AA
SON DAKİKA! Dokunulmazlıklarla ilgili yeni gelişme! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu da var

Son dakika haberi: Genel Başkanı 'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Dosyalar, Başkanlığı'na sunuldu. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

İŞTE O İSİMLER

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül."

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SON DAKİKA! Dokunulmazlıklarla ilgili yeni gelişme! Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu da var
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