Son Dakika Haberi! Bakan Koca'dan Gökhan Özoğuz'a yanıt: Artan vakalarda suçumuz yok sorumluluğumuz var

Artışın önüne geçebilmek için kısmi kısıtlamaya da gidilirken, şarkıcı Gökhan Özoğuz Bakan Koca'yı sosyal medya hesabından etiketleyerek "Artan vakalardan ben neden sorumluyum?" ifadesine yer verdi.

"ARTAN VAKA SAYISINDA SUÇUMUZ YOK, SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Bakan Koca, Özoğuz'un yaptığı bu paylaşıma cevap verdi ve tekrar sorumluluk vurgusu yaptı. Koca sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Gökhan Bey kardeşim, sorumluluk suçlamak manasına gelmez. Artan vaka sayısında suçumuz yok sorumluluğumuz var" dedi.