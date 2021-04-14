Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi! İstifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek

1-Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma yöntemi ile ilgili usul ve esaslar; Bakanlık Merkez Teşkilatınca birim amirlerince, Bakanlığımızla ilgili ve bağlı kuruluşlarda, kuruluşun en üst amirince,

İllerde il Sağlık Müdürü, İlçelerde, il Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlık Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce belirlenebilecektir.