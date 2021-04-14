Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan ambargo iddialarına net cevap! SİHA'lar uçmaya devam edecek

DÜNYADA REKOR SAYILABİLECEK YERLİLİK ORANI!

Dünyada rekor sayılabilecek bir düzeyde %93 yerli katkıyla ve gururla üretiyoruz. Birçok ülkeye ihraç ettiğimiz, dünya basınının neredeyse her gün başarılarını gıpta ile yazdığı ve yüksek teknolojide ülkemizin bayrağını en üst düzeye çeken bir sistemler bütünü.

Kanada'nın S/İHA'larımızın adeta destan yazdığı Karabağ Tek Vatan Harekâtı'nı gerekçe gösterip SİHA'mıza kullanıcının seçimiyle taktığımız faydalı yük denilen bir aksamı/kamerasını satmaması, hâlihazırda yerlisi ülkemiz tarafından geliştirilip üretilip, yurt içi ve yurt dışında dahi kullanıma sunulmuşken bizim için herhangi bir problem oluşturmaz.