Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yoğun bakımda
Giriş Tarihi: 14.4.2021 11:13

Belediye Başkanı yoğun bakımda

Şerif Can Şerif Can
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yoğun bakımda

İzmir Belediye Başkanı ’un sağlık durumunun iyi olmadığı ciğerlerinde tahribat oluştuğu bu nedenle ’nde yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Uygur, önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne, oradan da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, son olarak Özel Medicana Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Ardından taburcu olduğu açıklanan Uygur geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanmış ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada kısa bir süre tedavi gören Belediye Başkanı İsmail Uygur, bu kez de Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Birkaç gündür Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Uygur'un geçmişten gelen karaciğer hastalığının tekrarlandığı ve evinde çıkan yangın nedeniyle ciğerlerinde oluşan tahribattan yaşadığı solunum sıkıntısının ilerlediği, bu nedenle de entübe olduğu ve hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yoğun bakımda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA