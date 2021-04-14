Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yoğun bakımda

İzmir Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Uygur, önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne, oradan da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, son olarak Özel Medicana Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Ardından taburcu olduğu açıklanan Uygur geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanmış ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Burada kısa bir süre tedavi gören Belediye Başkanı İsmail Uygur, bu kez de Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Birkaç gündür Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Uygur'un geçmişten gelen karaciğer hastalığının tekrarlandığı ve evinde çıkan yangın nedeniyle ciğerlerinde oluşan tahribattan yaşadığı solunum sıkıntısının ilerlediği, bu nedenle de entübe olduğu ve hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.