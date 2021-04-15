İçişleri Bakanlığı, ramazanın ilk iki haftası için alınan "kısmi kapanma" konulu genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi.Valilere, "Aksaklığa meydan vermeyin, mağduriyete yol açmayın" uyarısında bulunulan genelgede şu ifadeler kullanıldı:Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00'a çekildi. Hafta sonu ise cuma 19.00-pazartesi 05.00 arası uygulanacak.Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla bu işletmelerde çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Turistik ve kısa bir süre için Türkiye'de bulunan yabancılar da sokağa çıkma yasağından muaf.Eğitim gören 18 yaş altı gençler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.Hafta içi 65 yaş ve üzeri 10.00 -14.00 saatleri arasında, 18 yaş altı ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.Fırınlarda pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek.Zorunlu haller dışında vatandaşların şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Zorunlu hali bulunmayan kişiler sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatlerini ancak uçak, otobüs, tren, gemi ve benzeri vasıtalarla yapabilecek.Yeme- içme yerleri masada müşteri kabul edemeyecek, 07.00- 19.00 saatleri arasında gel- al ve paket servis, saat 19.00'dan sahura kadar paket servis, hafta sonu ise saat 10.00'dan sahura kadar paket servis yapabilecek.Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi ve salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler faaliyetlerine ara verecek. Çay ocakları ise sadece esnafa servis yapacak.Toplantı ve genel kurul toplantıları yapılmayacak. Evlendirme işlemleri devam edecek, ancak merasim yapılamayacak.Şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırılacak.Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezlerinde 17 Mayıs'a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek. Turistik tesislerde yeme- içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak.Kamuda esnek mesai sistemine dönüldü. Yönetici olmayan 60 yaş üstü ile 10 yaş altı çocuğu olan kadınlar, hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan, süt izni kullananlar idari izinli sayılacak, mali, sosyal hak ve yardımları, özlük haklarında kayıp olmayacak. Çalışma saatleri 10.00-16.00 olacak. Toplantılar, video konferans sistemiyle yapılacak.