Başkan Erdoğan milli füze Bozdoğan’ın test atışını paylaştı: ‘Gençlere maşallah’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin Göktuğ projesi kapsamında geliştirdiği milli füze 'Bozdoğan'ın, ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin Göktuğ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz Bozdoğan, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere maşallah" ifadelerini kullandı.Bozdoğan, TÜBİTAK SAGE'nin genç mühendis ve teknisyen ekibi tarafından geliştirildi. Test 7 Nisan'da yapıldı. Radar görüntüsünde Bozdoğan, F-16'dan ayrılırken hedef uçak Şimşek'i tam isabetle vurdu. Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, helikopter, vi SİHA'larda kullanılabilecek. Bozdoğan'ın 2022'de TSK envanterine girmesi bekleniyor.