Son dakika: CHP'li Belediye "Risk yok" dedi, bina aynı akşam yıkıldı! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

"BİNANIZA ZARAR VERECEK UNSURA RASTLANMADI"



Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Üst Sorumlusu Hasan Doğan'ın bina sakinlerinin uyarı dilekçesine verdiği yanıtta ise "Arsada inşaata başlanacak olan yapının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre zemin ve temel etüt raporu hazırlanmış olup 8 metrelik istinatın var olduğu yapılacak olan bina ile 5 metre çekme mesafesi bulunduğu, yeni yapılacak yapının temelinin mevcut istinatın üst tarafında kaldığı tespit edilmiş olup mevcut binanıza herhangi bir zarar verecek unsura rastlanmamıştır" denildi.

İNŞAAT MÜHENDİSİ 'RİSK YOK' DEDİ, AKŞAMINA YIKILDI



Açelya Apartmanı sakinlerinin bütün itirazlarına ve şikayet dilekçelerine rağmen inşaata devam edildi. 9 Nisan'da istinat duvarı kazı çalışması yapıldığı sırada Açelya Apartmanı sakinlerince Çankaya Belediyesi'ne kazı çalışmasının tehlike arz ettiği şeklinde yeniden şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine Çankaya Belediyesi ekipleri inşaat alanına geldi.