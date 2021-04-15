Son dakika: CHP'li Belediye "Risk yok" dedi, bina aynı akşam yıkıldı! Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Son dakika... Ankara Çankaya'da 900 kişiyi evsiz bırakan istinat faciasıyla ilgili ihmaller zincirini gösteren belgelere SABAH ulaştı.
Çankaya Belediyesi, olay günü sabah saatlerinde inşaat alanında inceleme yaptı. Herhangi bir risk olmadığını, tutanakla kayıt altına aldı. Risk taşımadığı söylenen binalar ise akşam sarsılmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, olayın tüm yönleriyle araştırılması için müfettiş görevlendirildi.
YENİ YAPI RUHSATI OLMADAN İNŞAATIN TEMEL ÇALIŞMASINA BAŞLANDI
İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan ve önündeki inşaat çalışmaları nedeniyle temelinde oluşan boşluktan kaynaklı çökme riski bulunan Açelya Apartmanı yıkıldı. Büyük bir faciadan kurtulan bina sakinlerinin 3 ay önce CHP'li Çankaya Belediyesi'ni uyardığı ortaya çıkmıştı.
Açelya Apartmanı sakinlerinin dilekçesine 7 Ocak tarihinde Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Üst Sorumlusu Gülçin Atik Yağcı'nın verdiği cevapta sözü edilen parselde mevcut binanın yıkım ruhsatının bulunduğu, yeni yapı ruhsatı için henüz başvuru yapılmadığı ifade edildi. Yazıda yeni yapı ruhsatı alma aşamasında gerekli değerlendirmelerin yapılacağı belirtildi.
"BİNANIZA ZARAR VERECEK UNSURA RASTLANMADI"
Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Üst Sorumlusu Hasan Doğan'ın bina sakinlerinin uyarı dilekçesine verdiği yanıtta ise "Arsada inşaata başlanacak olan yapının Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre zemin ve temel etüt raporu hazırlanmış olup 8 metrelik istinatın var olduğu yapılacak olan bina ile 5 metre çekme mesafesi bulunduğu, yeni yapılacak yapının temelinin mevcut istinatın üst tarafında kaldığı tespit edilmiş olup mevcut binanıza herhangi bir zarar verecek unsura rastlanmamıştır" denildi.
İNŞAAT MÜHENDİSİ 'RİSK YOK' DEDİ, AKŞAMINA YIKILDI
Açelya Apartmanı sakinlerinin bütün itirazlarına ve şikayet dilekçelerine rağmen inşaata devam edildi. 9 Nisan'da istinat duvarı kazı çalışması yapıldığı sırada Açelya Apartmanı sakinlerince Çankaya Belediyesi'ne kazı çalışmasının tehlike arz ettiği şeklinde yeniden şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine Çankaya Belediyesi ekipleri inşaat alanına geldi.
Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Mühendisi Yavuz Fidan'ın yaptığı gözlemsel inceleme sonucu Açelya Apartmanı'nın taşıyıcı unsurlarında herhangi bir risk olmadığı tutanakla kayıt altına aldı.
SABAH "RİSK YOK", AKŞAM "BİNALARI BOŞALTIN"
Çankaya Belediyesi yetkililerince hazırlanan Açelya Apartmanı'nda risk olmadığına dair tutanak üzerine inşaat çalışmaları hız kesmeden devam etti. Risk olmadığına dair tutanağın tutulduğu günün akşamı binadan gelen çatırtılar ve oluşan yarıklar üzerine apartman sakinleri yeniden Çankaya Belediyesi'ni aradı ve şikayette bulundu. İnşaat alanına yeniden gelen belediye ekipleri bu kez hazırladıkları tutanakta binanın boşaltılması kararını vermek durumunda kaldı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ
Yaşanan ihmaller zinciri ve tedbirsizlik 9 Nisan'da Açelya Apartmanı'nın yıkılmasına ve çevredeki binaların boşaltılarak 155 dairede yaşayan vatandaşların mağduriyetine sebep oldu. İçişleri Bakanlığı'nca açılan kapsamlı soruşturma devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olayın imar planı yapım aşaması dahil tüm yönleriyle araştırılması, tespit edilecek sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai işlemin yapılması için müfettiş görevlendirildi. Bakanlık müfettişleri bütün bu süreçte ihmaller zincirine sebep olan kişi ve kurumları tek tek tespit ederek bir rapor hazırlayacak. Soruşturmanın sonucuna göre ortaya çıkan mali zararın, sorumlulardan tahsil edilmesi için yargı yoluna başvurulacak.