CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi yasaklara uymadı iftar programı düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Mart tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası, Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur etkinliklerinin gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 11 maddelik 'Ramazan Tedbirleri' genelgesi 12 Nisan tarihinde 81 illin valiliklerine gönderildi. Genelgeye göre, kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyeceği açıklandı.







CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ise gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 hafta önce dile getirdiği, "Ramazan'da toplu iftar ve sahur etkinlikleri olmayacak" şeklindeki ifadelerini ve İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan'da gönderilen genelgeyi görmezden gelerek, 13 Nisan tarihinde iftar programı düzenlemek için harekete geçtiği ortaya çıktı.





GEREKLİ ÖZEN VE HASSASİYETİ GÖSTERİN

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, tüm daire başkanlıklarına ve ASKİ Genel Müdürlüğü'ne 2021 yılı Ramazan Ayı iftar programı için yazı gönderildi. Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Bozbaş imzalı yazıda, düzenlenecek olan iftar programları için daire başkanlıklarının yürüteceği görevlere ilişkin gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi ifade edildi.





BİR DE BROŞÜR BASTILAR

Belediyenin ayrıca toplu iftar ve sahur etkinliklerinin olmayacağına ilişkin bildirimlere kulaklarını tıkayarak, Ramazan Ayı iftar programı için broşür bile bastırdığı ortaya çıktı. İftar yapması planlanan vatandaşlara yönelik bastırılan broşürde, "Değerli….. Aydın Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu yemeğe hoş geldiniz. Sizlere Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun sevgi ve selamlarını getirdim. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul etsin" ifadeleri yer aldı.



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