Hayali okuldan sonra hayali camiye de para harcamışlar

Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan skandallar denetim raporunda gün yüzüne çıkıyor. 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre; olmayan okula ve camiye yapılmayan bakım onarım çalışmasının 'yapıldı' şeklinde gösterildiği ortaya çıktı. Denetim raporunda yazılı olan Fi Okulu diye bir okulun ve Talatpaşa Camii diye bir caminin olmadığı öğrenildi.

"Fİ OKULU" DİYE BİR OKUL YOK

Yaşanan skandallarla ilgili SABAH'a konuşan Esenyurt Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakaş, "Listedeki okullarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmemizde 2020 yılında Esenyurt Belediyesi tarafından okullarda bakım onarım çalışması yapılmadığını ifade ettiler. Dolayısıyla 'yapıldı' denilen bakım onarımın yapılmadığı ortaya çıktı. İkincisi listede yazılı olan 'Fi Okulu' diye bir okul var mı diye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorduğumuzda böyle bir okulun ilçemizde olmadığı ifade edildi. Netice itibariyle olmayan okula yapılmayan bakım onarım faaliyet raporunda yapılmış şeklinde gösterilmiş durumda" dedi.