Kanal İstanbul ile egemenliğimizi tesis ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazartesi günü Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan buluşmayı Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurarak, "Genç kardeşlerimle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım" ifadeleri kullanmıştı. Başkan Erdoğan gençlerin "Kanal İstanbul'un ülkemize ne gibi avantajı olacak, Montrö Sözleşmesi'nden çıkmayı hedefliyor muyuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:"42-43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu kanalla Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Gemilerin bekleme veya beklememe süreçler hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö'yle yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı'yla alakalı bir sözleşmeydi, dolayısıyla burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis etmiş bir eser kazandırıyoruz. Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır. İstanbul çok çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak ve İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından rahatlayacaktır."Erdoğan, "104 emekli amiral tarafından gece yarısı bir bildiri yayınlandı. Bu bildiride TSK ve Kanal İstanbul projesi ile ilgili bazı vurgulamalar yapıldı. Bir ikinci olarak amiraller 'Biz düşüncelerimizi özgürce ifade edemeyecek miyiz?' diye ikinci bir açıklamada bulundu. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:"Bu sizin özgürlüğünüzle alakalı konu değil ki. Bu işi seviyorsanız kalkarsınız siyasete soyunursunuz. Ama koordine olarak böyle bir metnin ortaya konulmasını tabii ki kabul etmemiz mümkün değil." Erdoğan, gençlerin istihdamıyla ilgili soruya da "Öncelikle işsizlikte iyi bir noktaya geldik diyebilirim. En çok istihdamı yapan bizim iktidarımızdır. İş nereye geliyor garanti noktasında? Kalifikasyona geliyor. Ve kalifikasyon noktasında kendisini ispatlıyorsa bir genç iş bulur'' yanıtını verdi.Erdoğan, gençlerin İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin "diktatör" imasıyla ilgili sözlerine ilişkin sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "İtalya Başbakanı'nın yaptığı açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir. Draghi denilen adam bu açıklamayı yapmak suretiyle aramızdaki münasebetlere baltayı vurmuştur. Zaten atanarak oraya gelmiş birisin, seçimle gelmiş birisi değil. Bu ifadeleri kullanması, kullanmaması, bunları hiç kafanıza takmayın. Biz işimize bakalım."Başkan Erdoğan, "Sizin kararınızla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldık. Bu kararınız, kadın hakları ve kadına şiddet konusunda sizin ve kabinenizin yani iktidarın düşüncelerinin değiştiğini mi gösteriyor?" şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı: "İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne de dünyada özellikle kadın haklarına saygıyı getirmedi. Avrupa Konseyi, AB ülkelerinden de 11 tanesi çekilme arifesinde. Kadına şiddeti anayasamız kabul etmiyor. Dinimizde de kadına şiddet haramdır. Eğer bir sözleşmeye illa ihtiyacımız varsa bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü, kalkarız biz Ankara Sözleşmesi diye bir sözleşme hazırlarız onunla yola devam ederiz."