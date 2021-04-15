Mahkeme ‘Delil yok’ diyerek beraat verdi

HDP'li Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.Olayın ortaya çıkmasının ardından HDP'den ihraç edilen Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke düzenledi.TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan bağımsız milletvekili Çelik'in dosyası, tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açıldı.Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tanık beyanlarının ardından D.K., sanığın cezalandırılmasını isterken, suçlamaları kabul etmeyen Çelik, D.K.'nın çelişkili ifadelerinin kendisine yönelik komplo kurulduğunu ispatladığını ileri sürdü.Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Tuma Çelik'in delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.D.K.'nın avukatı Adile Gürbüz, mahkemenin Çelik için verdiği beraat kararına isyan ederek, kararı istinaf mahkemesine götüreceklerini belirtti. Gürbüz, "Beyanlar, DNA bulguları, mesajlaşmalar ve onlarca delile rağmen mahkeme 'delil yetersizliğinden beraat' verdi. Karar hukuka aykırıdır, istinaf edeceğiz" paylaşımında bulundu.