Maske cezası mesajlarına dikkat! Emniyetten uyarı geldi

Dolandırıcıların yeni yöntemi ile ilgili emniyetten uyarı geldi. Oltalama yöntemi ile, bir cep telefonu numarasından vatandaşların telefonlarına SMS yolu ile mesaj gönderiyor. Mesajda maske cezası geldiği yazıyor vatandaşları linke tıklaması isteniyor. Emniyetten konuyla ilgili yapılan uyarıda: "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim".ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu mesajda, "Sayın vatandaşımız, hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır. Detaylı bilgi için" denilerek, kişi, bir linke yönlendiriliyor. Linke tıklanması durumunda, vatandaşların kişisel bilgi ve banka hesapları elde edilmeye çalışıyor. Uzmanlar, bilinmeyen numaralardan ve maillerden gelen bu tip linklerin açılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Maske takmadığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kişi e-Devlet ya da İnteraktif Vergi Dairesi sistemine giriş yaparak, gerekli sorgulamaları yapabilir. Öncelikle, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara işlemler anında, yazılı olarak sahadaki görevli personel tarafından yapılıyor. Mesajda belirtildiği gibi, vatandaşlara uzaktan ya da arkadan bu yolla herhangi bir ceza gönderilme uygulaması bulunmuyor. Dolandırıcıların attığı mesajda, maske takmama cezası 985 TL olarak belirtilirken, yasal mevzuatta ise maske cezası 900 lira.

EMYETTEN UYARI GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık sistemine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Dolandırıcılar tarafından son günlerde cep telefonlarına "Sayın vatandaşımız hakkınızda Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında 985 TL maske cezası uygulanmıştır." ifadeleri ile bağlantı linkinin yer aldığı mesaj gönderildiği aktarılan paylaşımda, bu tür mesajın gelmesi halinde bağlantı linkine tıklanmaması uyarısında bulunuldu. Paylaşımda, "Dolandırıcıların oltasına düşmeyelim. Güvenilirliğinden emin olmadığımız bağlantılara tıklamayalım. Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edelim." ifadeleri yer aldı.