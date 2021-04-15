Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Muharrem İnce kimdir, kaç yaşında, nereli?

Memleket Hareketi kurucusu Muharrem İnce sağlık durumu ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz akşam yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ve daha önce de koronavirüs salgınına yakalandığını duyuran siyasetçinin tedavisinin hastanede süreceği bildirildi. Muharrem İnce kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?" soruları ile yanıt aramaya başladı. İşte Muharrem İnce sağlık durumu, yaşı ve hakkında merak edilenler…
MUHARREM İNCE KİMDİR, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Önceki gün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Korona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" ifadelerini kullanmıştı. Gelen son dakika haberine göre; hastaneye kaldırılan Muharrem İnce'nin sağlık durumu binlerce kişi tarafından merak ediliyor.
YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE
Hastaneye kaldırılan Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı. Sabah muhabirinin edindiği bilgiye göre, iki gündür devam eden yüksek ateş şikayeti nedeniyle dün öğleden sonra Ankara Şehir Hastanesi'ne acil olarak başvuran Muharrem İnce'nin sağlık durumunun daha iyi olduğu, telefonla konuşabildiği belirtildi.
Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova ilinin Elmalık köyünde doğdu. Muharrem İnce'nin annesinin adı Zekiye, babasının adı ise Şerif'dir.
Ülkü İnce ile evli olan Salih Arda adında bir oğlu bulunan Muharrem İnce, ilk ve orta öğrenimini Yalova ilinde bitirdi. Üniversite eğitimini ise Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamlayarak mezun oldu.
Eskiden CHP Grup Başkan vekilliği görevini icra eden ve şimdilerde TBMM'deki milletvekilliği görevini de yürüten Muharrem İnce, Fizik öğretmeni ve okul müdürü unvanıyla pek çok lisede görevde bulunmasıyla birlikte özel dershanelerde de eğitmenlik görevini sürdürdü.
2012 yılında "Buyurun Sayın İnce" isimli bir kitap yazan Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak göreve getirilmiştir. Şu anda da 23. dönemde de milletvekililiği görevini icra etmektedir.
Bir süre boyunca Yalovaspor'un basın sözcüğü görevini yürüten İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de yer almıştır.
24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi seçilen Muharrem İnce, 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. 13 Haz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.