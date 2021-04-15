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Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:51 Son Güncelleme: 15.4.2021 17:52

Son Dakika Haberi: 15 yıllık tabloyu paylaştı! olaylarında ciddi düşüş

Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 yıllık tabloyu paylaştı! Kasten öldürme olaylarında ciddi düşüş

Son Dakika Haberi: sosyal medyada, son 15 yıla ait olaylarına ilişkin verileri paylaştı. 2006-2020 yılları arasında kasten öldürme olaylarında yüzde 31,5'lik bir düşüş olduğuna dikkat çeken Soylu, 100 bin kişide hayatını kaybedenlerde de yüzde 50'lik düşüş yaşandığını aktardı.

Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter adresinden yaptığı paylaşımda 2006-2020 yıllarına ait kasten öldürme olaylarıyla ilgili verileri paylaştı.

KASTEN ÖLDÜRME OLAYLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR

Kasten öldürme olaylarında yüzde 31,5'lik bir düşüş gözlemlenirken, 100 bin kişide hayatını kaybedenlerde de ciddi bir düşüş yaşandı ve oran yüzde 50 olarak aktarıldı.

KADIN CİNAYETLERİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan kasten öldürme olaylarında kadın cinayetlerinde yüzde 17,7'lik düşüş yaşandı. Erkek cinayetlerinde ise bu oaran yüzde 33 oldu.
Ayrıca 6284 kapsamındaki cinayetlerde de yüzde 13 oranında düşüş oldu.

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Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 yıllık tabloyu paylaştı! Kasten öldürme olaylarında ciddi düşüş
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