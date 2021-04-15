Son Dakika Haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 yıllık tabloyu paylaştı! Kasten öldürme olaylarında ciddi düşüş

KASTEN ÖLDÜRME OLAYLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR

Kasten öldürme olaylarında yüzde 31,5'lik bir düşüş gözlemlenirken, 100 bin kişide hayatını kaybedenlerde de ciddi bir düşüş yaşandı ve oran yüzde 50 olarak aktarıldı.