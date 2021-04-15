Son Dakika Haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde: Tablet bilgisayarları kavuşturuyoruz

Son Dakika Haberi: Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre eğitim uzaktan yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı bu süreç zarfında ihtiyacı olan ailelere tablet ve internet yardımı yaptı.

BAKAN SELÇUK'TAN MÜJDELİ HABER

Artan vakalar nedeniyle uzaktan eğitime tekrar geçilirken, Bakanlık yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı sosyal medya paylaşımında öğrencilere tablet ve internet müjdesi verdi.