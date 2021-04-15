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Giriş Tarihi: 15.4.2021 17:29 Son Güncelleme: 15.4.2021 17:33

Son Dakika Haberi! 'tan öğrencilere müjde: bilgisayarları kavuşturuyoruz

Son Dakika Haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde: Tablet bilgisayarları kavuşturuyoruz

Son Dakika Haberi! sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere müjdesi verdi. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre eğitim uzaktan yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı bu süreç zarfında ihtiyacı olan ailelere tablet ve internet yardımı yaptı.

BAKAN SELÇUK'TAN MÜJDELİ HABER

Artan vakalar nedeniyle uzaktan eğitime tekrar geçilirken, Bakanlık yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı sosyal medya paylaşımında öğrencilere tablet ve internet müjdesi verdi.

"HER BİR ÇOCUĞUMUZA ULAŞMAYA DEVAM"

Bakan Selçuk paylaşımında, "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz. Uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimizle ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmaya devam..." dedi.

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Son Dakika Haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde: Tablet bilgisayarları kavuşturuyoruz
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