Son Dakika Haberi! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere müjde: Tablet bilgisayarları kavuşturuyoruz

Son Dakika Haberi: Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uzun bir süre eğitim uzaktan yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı bu süreç zarfında ihtiyacı olan ailelere tablet ve internet yardımı yaptı.
BAKAN SELÇUK'TAN MÜJDELİ HABER
Artan vakalar nedeniyle uzaktan eğitime tekrar geçilirken, Bakanlık yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı sosyal medya paylaşımında öğrencilere tablet ve internet müjdesi verdi.
"HER BİR ÇOCUĞUMUZA ULAŞMAYA DEVAM"
Bakan Selçuk paylaşımında, "Uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteğinde bu hafta 62 ilimizde 42 bin 873 öğrencimizi daha 25 GB aylık internet paketli tablet bilgisayarına kavuşturuyoruz. Uzaktan eğitimdeki alternatif sistemlerimizle ve kaynak desteklerimizle her bir çocuğumuza ulaşmaya devam..." dedi.