Şükrü Özyıldız’ın 'alamadığı ücret' bilirkişide!

Şükrü Özyıldız bir dizinin yurtdışında yayınlanan bölümlerinden pay alamadığı iddiasıyla Endemol Medya'ya açtığı alacak davasından 78 bin lira kazanmıştı. Şükrü Özyıldız davanın ardından ödenecek tutarın hak edilen tutardan az olduğu iddiasıyla yapım şirketine ikinci kez dava açmıştı.

40 BİN DOLAR DAHA İSTEDİ



Söz konusu dava dilekçesinde şirketin diziye ait yurtdışı gelirlerini Şükrü Özyıldız'dan gizlediği öne sürülmüştü. Özyıldız, yapım şirketinden dizinin yurtdışı gelirlerinden 40 bin dolar daha talep edilmişti.

DOSYA BİLİRKİŞİDE

Bugün İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada Şükrü Özyıldız'ın avukatı, gerekli olan incelemelerin yapılmasını talep etti.

Endomol Medya Yapım Şirketi'nin avukatı ise davanın reddedilmesi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.