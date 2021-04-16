49 ildeki operasyonda 27 tutuklama gerçekleşti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde 13 Nisan tarihinde eş zamanlı operasyon başlatılmış; Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf asker ve aktif görevde polislerin olduğu 83 zanlı hakkında yakalama kararı verilmişti.Ekipler tarafından, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan sabit hatlardan arandıkları tespit edilen, haklarında itirafçı beyanları bulunan ve kod isim aldıkları gibi delil ve teşhisler üzerine gözaltına alınan 75 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin 17'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 12 şüpheli ile sağlık sorunları bulunan 2 şüphelinin de emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerden 2'sinin de hakkındaki gözaltı kararında değişen delil durumu nedeniyle iptal olduğu öğrenildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 27'si tutuklanırken, 15 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilen 2 zanlının daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenilirken, firari 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.