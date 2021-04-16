Fahrettin Altun'dan 128 Milyar dolar tepkisi: IMF ile otel lobilerinde basılıp milli ekonomi çığırtkanlığı yapıyorlar

Açıklamalarına devam eden Altun şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin yakalamış olduğu büyüme hızından rahatsız olanlar ülkemizin ve milletimizin aleyhine dur durak bilmeyen bir iftira ve karalama kampanyasına başladı. Türkiye, yapay gündemlerle boğulsun, önünü göremesin istiyorlar. Çamur at, tutmazsa izi kalır diyorlar.

Ülkemiz aleyhine ısrarla sürdürdükleri iftiralar kasıtlı bir planın parçası. Eski Türkiye özlemi içinde, kendi imtiyazlarını yeniden kazanmanın derdindeler. Bunun için söylemeyecekleri yalan atmayacakları iftira yok. Yalan ve iftiralarının boyutu her geçen biraz daha büyüyor.