Erzincan'da salgın sürecinde Sosyal Destek Programı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Normalleşme Destekleri kapsamında toplamda 85 Milyon748 bin 145 TL destek sağlandı. AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, pandemi nedeniyle zorluk yaşayan Erzincanlı vatandaşlara Sosyal Koruma Kalkanı projesi, kapsamında 85 Milyon748 bin 145lira maddi destek verildiğini açıkladı.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Şireci açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı Kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın oluşturduğu Sosyal Koruma Kalkanı desteklemesi Erzincan'imiza toplamda 85 Milyon748 bin 145 TL destek sağlanmıştır. Devletimizin tüm birimleri vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeye devam ediyor. Devlet Milletinin Yanında, Birlikte Başaracağız, Hükümet Milletinin Yanındadır" dedi.