Edis Görgülü ve menajerlik şirketi arasındaki davada flaş!

Ünlü şarkıcı Edis, eski menajerlik şirketiyle davalık olmuştu. Şarkıcının eski menajerlik şirketi Bon Prodüksiyon Yapım, genç şarkıcı Edis'i zirveye taşıdıklarını ve borç verdiklerini iddia ederek 3 milyon 400 bin liralık alacağı için üç ayrı mahkemeye dava açmıştı.

DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Şarkıcının eski menajerlik şirketi ayrıca Edis'le babası Ayhan Görgülü hakkında dolandırıcılık suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Şirketin talebi üzerine mahkeme, Edis Görgülü hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı vermişti. Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Yapım şirketinin sahibi Bilal Oğuz katılım sağladı. Duruşmada daha önceden Prodüksiyon şirketinde proje bazlı olarak koordinatör olarak yer alan R.T., tanık sıfatıyla dinlendi.

KOORDİNATÖR TANIK OLDU

R.T., ifadesinde, ' Şirkette proje bazlı altı ay kadar koordinatör olarak yer aldım. Edis Görgülü'yü buradan tanıyorum. Taraflar arasında menajerliğe dair herhangi imzalanmış bir belge görmedim fakat imzalandığı hep konuşuluyordu. Altı aylık çalışma sürecimde Edis'in yaklaşık 20 konserinde koordinatör olarak yer aldım. Aynı zamanda reklam ve klip çekimlerinde görev aldım. Konserde ekiplere verilecek olan ücretler genelde önceden ofiste hazırlanır ve zarfa konulur bir halde konser sonrasında dağıtılırdı.'' Dedi.

400 BİN LİRALIK TEDAVİYİ KARŞILADI

İfadesine devam eden R.T., ''Edis'in para aldığına bizzat şahit olmadım. Bildiğim kadarıyla konser sonrasında alırdı. Edis'in araç, şoför, ev kirası, koruma ve bazı ihtiyaçları Bilal Oğuz tarafından karşılanıyordu. Edis Görgülü'nün dansçısının kız kardeşi beyin kanaması geçirmişti. Tedavi masrafı olan 400 bin lirayı Edis'in ricası üzerine Bilal Oğuz karşıladı. Konuşulana göre Edis, masrafların borcunu ödemek için konserlerinden ödeme yapacağını söylemiş. Araların hesap meseleleri vardı. Edis ve babası şirkete gelerek alacak verecek hesabı yaptılar. En sonunda babası 'Artık ben devraldım, menajerliğini ben yapacağım' dedi ipler burada koptu.'' Diyerek ifadesini sonlandırdı.

VERGİ TESPİTİ YAPILACAK

Mahkeme tanık ifadesinin ardından ünlü şarkıcı Edis Görgülü'nün bahsedilen olay döneminde vergi ödeyip ödemediğinin araştırılmasını isteyerek duruşmayı ileri bir tarih erteledi.