Hasan Polatkan'ın eşi hayatını kaybetti

1950-60 yılları arasında 10 yıl süreyle Maliye Bakanlığı yapan Hasan Polatkan, 27 Mayıs darbesi sonrası Yassıada'da Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile birlikte idama mahkum edilmiş ve İmralı adasında asılmıştı. Hasan-Mutahharre Polatkan'ın kızı Nilgün Atlı, vefat eden annesi için, "Çok acılar çekti" dedi.

ÇOK ACILAR GÖRDÜ

Nilgün Atlı hayatını kaybeden annesinin çok acılar gördüğünü söyledi. Bunca sene bu acılara rağmen annesinin hayata dayandığını da belirten kızı Atlı, "Şimdi inşallah eşine ve kızına kavuşmuştur. Her zaman, babamın suçsuzluğunu anlatır, bizlere de, bu nedenle hep başımızın dik olmasını salık verirdi. Babam, suçsuzdu ve iftiralara uğramış bir devlet adamıydı. Kendisini devletine adamış bir insandı. Annem hep bu düsturla bizlere moral verirdi. Annemin düsturuyla bu adı şerefle taşıdık ve her zaman başımız dik oldu" dedi. Mutahhare Polatkan son röportajında ise, ''Asansör sesi duyunca 'Hasan'ım geldi' diye içimden geçiriyorum. Yıllarca bu ümitle yaşadım. Ben ona veda edemedim" demişti.

CENAZESİ İSTANUL'DA TOPRAĞAVERİLECEK

Hayatını kaybettiği Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden alınan cenaze karayolu ile İstanbul'a gönderildi. Mutahhare Polatkan'ın cenazesi bugün (yarın) Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.