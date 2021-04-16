İbrahim Kalın’la birlikte çalışma yapan Erkan Oğur linç edildi! Sol yobazlık

ÖZEKİN: "SOL YOBAZLIK TAM DA BUDUR"

Eyüp Gökhan Özekin: "Erkan Oğur'a kızılır mı acınır mı bilmem. Ama şu tekrar tescillendi: İç-dış saldırılara direnmenin, dik durmanın, geri yapmamanın adresi kesinlikle sol değil. Hep 'ne derler' endişesi hakim. Batı ne der, mahalle ne der, asker ne der, medya ne der tabularını yıkamazlar. Zavallılar. Mazhar Alanson, Orhan Gencebay, Şener Şen, Erkan Oğur... Hepsi alanlarında yaşayan efsaneler. Davete icabet etmek, dindarlarla dostluk kurmak, milli iradeyle kavga etmemek gibi büyük 'kusurları' oldu. Sanatları, birikimleri hiçe sayıldı. Linç edildiler. Sol yobazlık tam da budur"

YILDIZ: "ERKAN OĞUR'U LİNÇ ETMELERİ ONLARA YAKIŞIR BİR ŞUURSUZLUK"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: "Başka ülkelerde üst düzey bir devlet yetkilisinin enstrüman çaldığını duysalar kendini dibini görmeyen bir kompleksle 'biz de niye böyle şeyler olmuyo' yia' diyecek olanların; İbrahim Kalın'la ortak bir çalışma yaptı diye Erkan Oğur'u linç etmeleri onlara yakışır bir şuursuzluk."

ÖNALAN: "İBRAHIM KALIN İLE BERABER ÇALIŞTIĞI İÇİN LİNÇ EDİLEN ERKAN OĞUR ÖZÜR DİLEME NOKTASINA GETİRİLDİ.."

Faruk Önalan: "Kısaca 'Türk Solu'; PKK saldırısında Onat Kutlar ile birlikte hayatını kaybeden Yasemin Cebenoyan'ın Birgün yazarı olan kardeşi 'Ablamın katili PKK, mahallemde saygı görüyor' derken İbrahim Kalın ile beraber çalıştığı için linç edilen Erkan Oğur özür dileme noktasına getirildi.."

AKYOL: "ERKAN OĞUR'U ELBETTE ÇİĞ ÇİĞ YER..."

Hamdi Akyol: "Türkiye'de sol, Onat Kutlar gibi kendi has adamının PKK tarafından 'collateral damage' öldürülmüş olmasına çıt çıkarmamış, Erkan Oğur'u elbette çiğ çiğ yer..."