İbrahim Kalın’la birlikte çalışma yapan Erkan Oğur linç edildi! Sol yobazlık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Hiç Oldum" isimli yeni eserine bir klip çekti. Söz ve müziği İbrahim Kalın'a ait eserin düzenlemesini ise ünlü sanatçı Erkan Oğur yaptı.
SOL KESİM LİNÇ ETTİ, ERKAN OĞUR HATA YAPTIĞINI AÇIKLAMAK ZORUNDA KALDI
Sol kesim; İbrahim Kalın'la birlikte çalışma yapan Erkan Oğur'u linç etti. Burhan Şeşen, "Kusura bakma hocam… İbrahim Kalın-Erkan Oğur isminin bir şarkıda bile olsa yan yana gelmesi beni yaraladı hocam..." ifadeleriyle linçe ortak oldu.
Ünlü sanatçı Erkan Oğur, İbrahim Kalın'la çalıştığı için hata yaptığını savundu ve "Belki benim de hatam olmuş olabilir, böyle bir şeyi kabul etmek. Ben solcu, devrimci birisiyim" iddiasında bulundu.
YALÇIN: "DEFALARCA AYNI TAVRI GÖRMEDİK Mİ?"
Sabah Gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın: "Erkan Oğur olayına şaşıranlara şaşıyorum. Ne bekliyordunuz ki? Bu neyin şaşkınlığı?"
KEKEÇ: "MAHALLE BASKISI ILE ÖZÜR DİLETTİLER ERKAN OĞUR'A..."
Gazeteci-Yazar Mehmet Hakan Kekeç: "Sapıklık derecesinde taciz ve mahalle baskısı ile özür dilettiler Erkan Oğur'a... Bu hazımsızlık, kötücüllük ve sathi zihinlerden alacak hiçbir şeyi yok Türkiye'nin. Yıllar sonra bile bu güzel işe limon sıkmış zorbalar olarak bilineceksiniz."
ÖZEKİN: "SOL YOBAZLIK TAM DA BUDUR"
Eyüp Gökhan Özekin: "Erkan Oğur'a kızılır mı acınır mı bilmem. Ama şu tekrar tescillendi: İç-dış saldırılara direnmenin, dik durmanın, geri yapmamanın adresi kesinlikle sol değil. Hep 'ne derler' endişesi hakim. Batı ne der, mahalle ne der, asker ne der, medya ne der tabularını yıkamazlar. Zavallılar. Mazhar Alanson, Orhan Gencebay, Şener Şen, Erkan Oğur... Hepsi alanlarında yaşayan efsaneler. Davete icabet etmek, dindarlarla dostluk kurmak, milli iradeyle kavga etmemek gibi büyük 'kusurları' oldu. Sanatları, birikimleri hiçe sayıldı. Linç edildiler. Sol yobazlık tam da budur"
YILDIZ: "ERKAN OĞUR'U LİNÇ ETMELERİ ONLARA YAKIŞIR BİR ŞUURSUZLUK"
AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız: "Başka ülkelerde üst düzey bir devlet yetkilisinin enstrüman çaldığını duysalar kendini dibini görmeyen bir kompleksle 'biz de niye böyle şeyler olmuyo' yia' diyecek olanların; İbrahim Kalın'la ortak bir çalışma yaptı diye Erkan Oğur'u linç etmeleri onlara yakışır bir şuursuzluk."
ÖNALAN: "İBRAHIM KALIN İLE BERABER ÇALIŞTIĞI İÇİN LİNÇ EDİLEN ERKAN OĞUR ÖZÜR DİLEME NOKTASINA GETİRİLDİ.."
Faruk Önalan: "Kısaca 'Türk Solu'; PKK saldırısında Onat Kutlar ile birlikte hayatını kaybeden Yasemin Cebenoyan'ın Birgün yazarı olan kardeşi 'Ablamın katili PKK, mahallemde saygı görüyor' derken İbrahim Kalın ile beraber çalıştığı için linç edilen Erkan Oğur özür dileme noktasına getirildi.."
AKYOL: "ERKAN OĞUR'U ELBETTE ÇİĞ ÇİĞ YER..."
Hamdi Akyol: "Türkiye'de sol, Onat Kutlar gibi kendi has adamının PKK tarafından 'collateral damage' öldürülmüş olmasına çıt çıkarmamış, Erkan Oğur'u elbette çiğ çiğ yer..."