İYİ Partili Lütfü Türkkan çark etti! AK Parti’yi eleştireyim derken, fotoğraf CHP’lilerin çıkınca paylaşımını sildi!

"LÜTFÜ NİYE SİLDİN? AK PARTİ SANIP CHP ÇIKINCA KORKTUN MU, CHP'LİLERDEN AZAR YEMEYE?"

Rezzak Altunöz, "O değil de neden sildin? CHP'li olduklarını görünce" diye tepki gösterdi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Lütfü niye sildin, AK Parti sanıp CHP çıkınca Korktun mu CHP'lilerden azar yemeye" diye tepki gösterdi. Ünal Toprak ise "Lütfü bunu niye sildin, elemanlar sizde diye mi" diye sordu.