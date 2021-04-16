İzmir’de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kaydı, Bank Asya hesap artışı, müzahir dernek üyeliği, SGK kaydı bulunan ve daha önceki operasyonlarda yakalanan örgüt üyeleri tarafından verilen ifadelerde isimleri geçen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortak FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında ihraç emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.