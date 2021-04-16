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Giriş Tarihi: 16.4.2021 11:49

’de operasyonu: 29 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ihraç emniyet müdürü Akın Karakuş’un da bulunduğu öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kaydı, Bank Asya hesap artışı, müzahir dernek üyeliği, SGK kaydı bulunan ve daha önceki operasyonlarda yakalanan örgüt üyeleri tarafından verilen ifadelerde isimleri geçen 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize, Mali ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortak FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda aralarında ihraç emniyet müdürü Akın Karakuş'un da bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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İzmir’de FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
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