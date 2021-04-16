Samsun Valisi Dağlı'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Düşüş rehavete sevk etmemelidir

"AŞI KONUSUNA ÖZEN GÖSTERMENİZİ İSTİRHAM EDİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Dağlı, her kısıtlama süresince olduğu gibi kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğinin altını çizerek, "İhlal halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceğimizi unutmamak hepimizin faydasına olacaktır. Ayrıca virüse karşı en büyük gücümüz olan aşılama konusuna özen göstermenizi istirham ediyor, aşı sıranız geldiyse randevu alarak saat 24.00'e kadar hastanelerimizde aşınızı yaptırabileceğinizi bir kez daha hatırlatarak sağlıklı günler diliyorum." açıklamasında bulundu.