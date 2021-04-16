Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyon! 10 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.4.2021 23:06 Son Güncelleme: 16.4.2021 23:08

ve grubuna yönelik ! 10 tutuklandı

Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyon! 10 şüpheli tutuklandı

ve adamlarına yönelik yürütülen kapsamında adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hakimliğe sevk edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklanırken 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Sedat Peker ve grurbuna yönelik başlatılan soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 49 şüpheli ifade verdi.

32 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ifadesinin alınmasının ardından 32 şüpheliyi serbest bırakırken 17 şüpheliyi de "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç örgütüne üye olma", "Nitelikli yağma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik sorgusunun yapılmasının ardından 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyon! 10 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA