Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyon! 10 şüpheli tutuklandı

Sedat Peker ve grurbuna yönelik başlatılan soruşturma hız kesmeden devam ediyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 49 şüpheli ifade verdi.
32 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Savcılık ifadesinin alınmasının ardından 32 şüpheliyi serbest bırakırken 17 şüpheliyi de "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç örgütüne üye olma", "Nitelikli yağma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" gibi çeşitli suçlardan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakimlik sorgusunun yapılmasının ardından 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.