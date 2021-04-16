Son dakika: Biontech aşısının antikor oluşturma oranı yüzde kaç? Uzm. Dr. Esma Saatçi yanıt verdi

"BULAŞ RİSKİ OLMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Uzm. Dr. Esma Saatçi, hastanelerinde Biontech aşısının devam ettiğini söyleyerek, "Sağlık Bakanlığımızın kurumumuza temin etmiş olduğu Biontech aşısı için eksi 80 santigrat derece dolaplar temin etmiş bulunmaktayız. Bu üretici firmanın önerileri doğrultusunda aşının son kullanma tarihine kadar kullanılabilmesi için gerekli şartları oluşturduk. Aşılarımızı vatandaşlarımıza uygulayabilmek için öncelikle bu aşıları oda sıcaklığında erittikten sonra sulandırıp gelen vatandaşlarımıza uyguluyoruz. Bunun için iki hemşire görevlendirdik. Herhangi bir zayi olmaması için gelen hastalarımızın sayısına göre azar azar sulandırma yapmaktadırlar. Bunun nedeni ise pandemiyi önlemek için aşının ne kadar gerekli olduğunu bildiğimizden dolayı tek doz aşının bile zayi olmaması için tek tek sayarak gelen hastalara göre aşıların uygulanması için böyle bir yöntem uyguluyoruz. Aşılama polikliniklerimiz sabah 09.00'dan akşam 24.00'e kadar 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Fiziksel olarak büyük alanlar seçtiğimizden dolayı sosyal mesafe kurallarına uyarak herhangi bir bulaş riski olmaması için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.