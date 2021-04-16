Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı'ndan KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması kararına sert tepki: Bu yanlıştan dönün

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarının kapatılması yönündeki kararını, 'Kabul edilemez' olarak yorumladı. Karara sosyal medyadan tepki gösteren Erbaş, 'Bu yanlıştan bir an önce dönün' dedi. Başkan Erdoğan da, KKTC'yi yanlış karardan dönülmesi noktasında uyarmıştı.
ERBAŞ: BU YANLIŞTAN DÖNÜN
Twitter hessabından paylaşımda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu ifadeleri kullandı:
KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an Kurslarıyla ilgili almış olduğu karar kabul edilemez.Kıbrıs Türklerinin varlığını ve birliğini tehdit eden,din ve vicdan hürriyetine kast eden bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli ve Türkiye'nin bir asırlık tecrübesinden istifade edilmeli.
NE OLMUŞTU?
KKTC'de Hizmet Sendikası (HİZMET-SEN) tarafından devlete açılan dava sonucuna göre, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasası'na yeni eklenen 8B maddesi yani Din İşleri Komisyonu adında bir komisyonun halk arasında bilinen ismi ile "Kur'an Kursu" düzenleme yetkisi elinden alındı.
Anayasa Mahkemesinin aldığı karar ile Kur'an kurslarının faaliyetleri KKTC'de resmen durduruldu.