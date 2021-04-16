Emniyet'te flaş atamalar! İşte o isimler...

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Bakanlığın Yurt dışı Teşkilatı Almanya-Berlin Müşavirliği'ne atandı. Karabağ'ın bu göreve atanmasının ardından boşalan Van Emniyet Müdürlüğü'ne Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın getirildi.

HAKKARİ'YE SALAVAT METE PINAR ATANDI



Aydın'dan boşalan Hakkari Emniyet Müdürlüğü koltuğuna ise Ankara Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Salavat Mete Pınar atandı. Van ve Hakkari Emniyet Müdürlüğüne atanan isimlerin atamalarının İçişleri Bakanlığı tarafından vekaleten olarak yapıldığı öğrenildi.

Ali Karabağ

Atanur Aydın

Salavat Mete Pınar