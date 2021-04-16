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Giriş Tarihi: 16.4.2021 15:02 Son Güncelleme: 16.4.2021 15:11

Emniyet'te flaş atamalar! İşte o isimler...

HALİT TURAN HALİT TURAN
Emniyet'te flaş atamalar! İşte o isimler...

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın İçişleri Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı Almanya Müşavirliğine atanmasının ardından, iki ilin Emniyet Müdürü değişti. Karabağ'ın görev yaptığı Van'a Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın atanırken ondan boşalan koltuğa ise 'dan Salavat Mete Pınar geldi.

Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Bakanlığın Yurt dışı Teşkilatı Almanya-Berlin Müşavirliği'ne atandı. Karabağ'ın bu göreve atanmasının ardından boşalan Van Emniyet Müdürlüğü'ne Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın getirildi.

HAKKARİ'YE SALAVAT METE PINAR ATANDI

Aydın'dan boşalan Hakkari Emniyet Müdürlüğü koltuğuna ise Ankara Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Salavat Mete Pınar atandı. Van ve Hakkari Emniyet Müdürlüğüne atanan isimlerin atamalarının İçişleri Bakanlığı tarafından vekaleten olarak yapıldığı öğrenildi.

Ali Karabağ

Atanur Aydın

Salavat Mete Pınar

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Emniyet'te flaş atamalar! İşte o isimler...
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