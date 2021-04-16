İşadamı Kısacık’a FETÖ’ye yardımdan hapis cezası

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan TUSKON davasında İsmail Hakkı Kısacık'ın dosyası ayrılmıştı. Büyük bir giyim mağazası ortaklarından olan Kısacık hakkında mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Karar duruşmasına sanık Kısacık, avukatlarıyla birlikte katıldı. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı avukatı Mehmet Alagöz de duruşmada hazır bulundu. Son sözleri sorulan Kısacık beraatini istedi.



Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, İsmail Hakkı Kısacık'a "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

SAVCI 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay'ın "Meclisi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis, "özel belgede sahtecilik" suçundan ise 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. 86 sanık hakkında açılan davada, işadamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün aralarında bulunduğu birçok sanığın dosyası ayrılarak, yargılanmaları tamamlanmıştı. İsmail Hakkı Kısacık'ın dosyası da ana davadan ayrılmıştı. Cumhuriyet savcısı, Kısacık'ın "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

FETÖ İLE İRTİBATINI DEVAM ETTİRDİ

TUSKON'un 1 Mart 2014'te yapılan 5. Olağan Genel Kurulu toplantısında TUSKON Genel Başkanı Rıza Nur Meral, "Yakın gelecekte kimlerin inlerde yasadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını, kimlerin müsvedde, kimlerin asıl olduğunu herkes görecek" diyerek, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve hükümeti açıkça tehdit etmiş, salondakiler de bu konuşmayı ayakta alkışlamıştı.



Savcılığın iddianamesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin açıkça tehdit edildiği TUSKON 5. Olağan Genel Kurulunun toplandığı tarihten sonra ve yine aynı ay içinde 30 Mart 2014 günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerini takiben oluşan tablo sonrasında da Kısacık'ın FETÖ ile irtibatını devam ettirdiği kaydediliyor.