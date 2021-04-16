Son dakika: Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan suç örgütünün lideri Sedat Peker ile 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde ve 121 adreste eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenilirken operasyon kapsamında Kartal'da bulunan lüks bir rezidansa da operasyon yapıldı.
4 GÜN EK GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen 50 şüpheli hakkında 4 gün süreli ek gözaltı kararı talep edildi. Şüphelilerin, haklarında 4 gün ek gözaltı kararı verildiğinden dolayı adliyedeki sorguları yapılmadı.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
4 gün ek gözaltı süresinin ardından bugün 49 şüpheli yeniden İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. 49 şüpheliden 17'si tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 17 şüpheliden 7 tanesi mahkemedeki sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakılırken 10 tanesi mahkemece tutuklandı.
EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen; 4'ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, kılıç ve bıçaklardan oluşan delici ve kesici 54 alet, 2 balistik yelek, çeşitli çapta bin 270 mermi, 332 kartuş, 8 polis telsizi ve bir adet uzun namlulu silah dürbünü ile birlikte çok sayıda çek-senet sergisi yapıldı.