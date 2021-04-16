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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.4.2021 23:16 Son Güncelleme: 17.4.2021 00:16

: operasyonunda yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika: Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı

haberleri: İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütü kurduğu ve yönettiği iddia edilen ve grubuna yönelik büyük bir operasyon başlatılmıştı. Operasyonda Sedat Peker ile birlikte 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken haklarında 4 gün ek gözaltı kararı verilen 49 şüpheli bugün yeniden İstanbul Anadolu Adliyesi’ne getirildi. Adliyeye getirilen 49 şüpheliden 17'si tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, sorgularının ardından 7 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı, 10 şüpheli tutuklandı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan suç örgütünün lideri Sedat Peker ile 63 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde ve 121 adreste eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilerin adreslerinde aramaların devam ettiği öğrenilirken operasyon kapsamında Kartal'da bulunan lüks bir rezidansa da operasyon yapıldı.

4 GÜN EK GÖZALTI KARARI VERİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen 50 şüpheli hakkında 4 gün süreli ek gözaltı kararı talep edildi. Şüphelilerin, haklarında 4 gün ek gözaltı kararı verildiğinden dolayı adliyedeki sorguları yapılmadı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

4 gün ek gözaltı süresinin ardından bugün 49 şüpheli yeniden İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. 49 şüpheliden 17'si tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 17 şüpheliden 7 tanesi mahkemedeki sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakılırken 10 tanesi mahkemece tutuklandı.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Nisan'da İstanbul, Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon ve Kocaeli illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen; 4'ü kurusıkı olmak üzere 20 tabanca, 9 şarjör, 3 av tüfeği, kılıç ve bıçaklardan oluşan delici ve kesici 54 alet, 2 balistik yelek, çeşitli çapta bin 270 mermi, 332 kartuş, 8 polis telsizi ve bir adet uzun namlulu silah dürbünü ile birlikte çok sayıda çek-senet sergisi yapıldı.

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Son dakika: Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme! 10 şüpheli tutuklandı
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