Hasan Polatkan’ın eşi Mutahharre Polatkan son yolculuğuna uğurlandı

Hasan Polatkan'ın eşi Mutahharre Polatkan-101 Zincirlikuyu Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski siyasetçilerden Hüsamettin Cindoruk da katıldı. Cindoruk Polatkan ile ilgili duygularını aktarırken 60 yıldır çok acı çektik diyerek duygulanıp gözyaşı döktü.



Demokrat Parti hükümetlerinde 1950-1960 yılları arası görev yapan, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Maliye eski Bakanlarından Hasan Polatkan'ın eşi Mutahhare Polatkan (101) Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polatkan'ın cenazesi defnedilmek üzere Antalya'dan İstanbul'a getirildi.





SÜLEYMAN SOYLU VE HÜSAMETTİN CİNDORUK CENAZEYE KATILDI



Mutahhare Polatkan için saat 11.00'da Zincirlikuyu Mezarlığında cenaze namazı kılındı. Cenazeye kızı Nilgün atlı torunu Hasan Polatkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dönem TBMM başkanlığı da yapan eski siyasetçi ve idam edilmeden önce avukatlığını yapan hukukçu Hüsamettin Cindoruk ve aile yakınları katıldı. Polatkan'ın naaşı cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mutahhare Polatkan'ın kızı Nilgün Atlı'nın yanına gelerek taziye dileklerini iletti.



CİNDORUK DUYGULANIP GÖZYAŞI DÖKTÜ



27 Mayıs 1960 ihtilalinde Başbakan Menderes'le birlikte idam edilen Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın avukatlığını yapan Hüsamettin Cindoruk, Hasan Polatkan'la ilgili duygularını anlatırken 60 yıldır çok acı çektik dedikten sonra boğazı düğümlenip duygulanarak gözyaşı döktü.