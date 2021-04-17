Hasankeyf’te gurur günü

Dicle Nehri üzerine inşa edilen ve Batman-Mardin-Şırnak Silopi arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak Hasankeyf-2 Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Yeni yerine taşınan Hasankeyf'e ulaşımı sağlayacak, aynı zamanda Batman-Midyat yolunda yapılan Hasankeyf varyantı baraj gölet geçişi sorununa çözüm olacak Hasankeyf-2 Köprüsü, 1001 metrelik uzunluğuyla Türkiye'nin dördüncü büyük köprüsü olacak. Hibrit tasarıma sahip köprü 681 metresi dengeli konsol, 320 metresi prefabrik kirişli şekilde inşa edildi. Hasankeyf-2 Köprüsü ile Türkiye'den Ortadoğu'ya geçişler de kolaylaşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılış için bölgede olacak. Başkan Erdoğan açılışa videokonferansla katılacak.