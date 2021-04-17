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Giriş Tarihi: 17.4.2021 23:55 Son Güncelleme: 18.4.2021 00:03

İletişim Başkanı ’dan Avrupa’daki karşıtlarına tepki

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Avrupa’daki İslam karşıtlarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , ve Ramazan’a hakaret eden Geert Wilders gibi ırkçılara tepki gösterdi. Altun, “Körükledikleri bu nefret ateşini İslam’ın barış mesajıyla söndürelim” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları ifade etti:

"Avrupalı ırkçılar 'özgürlük' ve 'demokrasi' gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırtıyor. Onlardan öncekiler de mutedillik göstermedi. Onlar da göstermiyor. Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim. Hayırlı Ramazanlar!"

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Avrupa’daki İslam karşıtlarına tepki
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