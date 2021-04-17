İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Avrupa’daki İslam karşıtlarına tepki

Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları ifade etti:
"Avrupalı ırkçılar 'özgürlük' ve 'demokrasi' gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırtıyor. Onlardan öncekiler de mutedillik göstermedi. Onlar da göstermiyor. Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim. Hayırlı Ramazanlar!"
Europe's racists hide behind words like freedom and democracy to incite violence against Muslims.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 17, 2021
Their predecessors did not respond to appeasement then. They won't respond to it now.
Let us instead extinguish the fire of hate with Islam's message of peace.
Ramadan Mubarak! pic.twitter.com/7cDyM6u8m3