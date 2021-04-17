İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan Avrupa’daki İslam karşıtlarına tepki

Twitter hesabından açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları ifade etti:

"Avrupalı ırkçılar 'özgürlük' ve 'demokrasi' gibi kavramların arkasına saklanarak Müslümanlara karşı şiddeti kışkırtıyor. Onlardan öncekiler de mutedillik göstermedi. Onlar da göstermiyor. Körükledikleri bu nefret ateşini İslam'ın barış mesajıyla söndürelim. Hayırlı Ramazanlar!"