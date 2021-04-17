Teröristlerin yaktığı Kurşunlu Camii Meydanı ışıl ışıl oldu

Terör örgütü PKK'nın 5 yıl önce hendek terörü döneminde ateşe vererek yaktığı Osmanlı eserlerinden 560 yıllık Fatih Paşa (Kurşunlu) Camii Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi çalışmasını tamamladı. Küllerinden yeniden doğan Kurşunlu Camii, yapılan çalışmalar sonucu ışıl ışıl oldu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışmaları yürüttü. Ekipler, meydanın ağaçlandırma, çalı ve çiçek dikimine uygun hale getirmek için ilk etapta başlattığı altyapı çalışmalarında, yer altına sulama boruları döşendi. Ağaç, çalı ile çiçek dikilecek alanlara 4 bin metreküp gübreli toprak serdi. Kurşunlu Camii Meydanı'nın estetik görünmesi için 50 çınar, 30 şeker akçaağaç, 250 Muhammedi gül, 1500 farklı türde gül, 500 top mazı, 500 kar topu, 500 alev, 500 Çin ardıcı çalısı dikildi. Ekipler, çalı ve ağaç aralarında kalan boşlukları serdikleri 10 bin metrekare çim ile değerlendirdi.



ZEMİNDE KENTTE ÖZGÜ BAZALT TAŞLARI KULLANILDI



Yapı Yol Bakım ve Altyapı Daire Başkanlığı, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında meydanın zeminine kentte özgü ve mekânın doğasına uygun 800 metrekare bazalt bordür, 800 metrekare bazalt oluş taşı ve 2500 metrekare de küptaş döşeyerek ziyaretçiler için oldukça estetik bir yer oluşturuldu.



SARAYKAPI İLE KEÇİ BURCU ARASI IŞIL IŞIL PARLAYACAK



Büyükşehir Belediyesi, Kurşunlu Camii Meydanı'na diktiği 36 dekoratif aydınlatma direğiyle meydanın ışıl ışıl parlamasını sağladı. Ekipler, ayrıca Saraykapı ile Keçi Burcu arasına dikilen 180 dekoratif aydınlatma direğinin bakım onarımlarını tamamlayarak kentin yeni prestij caddesinin güzelliğini ortaya çıkardı.