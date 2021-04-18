Büyük bir aile olduğumuzu öğrettiniz

Emine Erdoğan, kadın devlet başkanları, lider eşleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kraliçe ve prenseslere, Kovid-19 salgını dolayısıyla birer mektup, olgunlaşma enstitülerinin hazırladığı Selçuklu motifleriyle nakşedilen maskeler ve gül suyunun yer aldığı hediyeler yolladı. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak gönderilen şifa temennilerinin yer aldığı mektup sonrasında Emine Erdoğan'a aralarında Belçika Kraliçesi Mathilde ve Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın yer aldığı dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda isimden Kovid-19'la mücadele sürecinde gösterdiği dayanışma ve hassasiyetten ötürü teşekkür mesajları iletildi. İşte teşekkür mesajlarından bazıları:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron:
Nazik umut mesajı ve yanında eşlik eden hediyeler için size içtenlikle teşekkür ederim. Hassas ilginiz beni çok etkiledi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud:
Gençliğimde Türkiye'de geçirdiğim güzel zamanların, Türk halkının sıcakkanlılığının ve cömertliğinin duyusal bir hatırlatmasını teşkil etti. Nezaketiniz ve düşünceli davranışınız beni ziyadesiyle duygulandırdı.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın kızı Laura Mattarella:
Dilek ve düşünceleriniz için çok teşekkür eder, ümidinizi paylaşarak en iyi temennilerimi sunarım.
Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova:
Nazik ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederiz.
Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'nin eşi Elizabeta Gjorgievska:
Göndermiş olduğunuz hediye toplumlarımızın ve ekonomilerimizin daha sürdürülebilir bir biçimde yeniden inşa edilebileceğine yönelik umudun bir sembolüdür.
Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo:
Tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğumuz anda Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan cömert bağış bize büyük bir aile olarak bir arada kalabildiğimizi öğretti. Yakın dostluğumuzu her daim hatırlıyor olacağımı bilmenizi isterim.
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio:
Bir anne ve örnek olarak gördüğüm Emine Erdoğan'dan özel ve güzel bir hediye almış olmaktan onur duyuyorum.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'ın eşi Amelie Derbaudrenghien:
Mektup ve hediye beni hem mutlu etti hem de onurlandırdı
MEVLÂNÂ'NIN SÖZÜYLE MESAJ
EMINE Erdoğan, mektubunda, Mevlânâ Celaleddin- i Rumi'nin, "Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa, güle dokunmanıza çok az kalmış demektir." sözlerine de yer vererek, "İnanıyorum ki bu sıkıntıların sonu hepimiz için gül bahçelerine varacaktır" ifadelerini kullandı.