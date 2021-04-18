Büyük bir aile olduğumuzu öğrettiniz

Emine Erdoğan, kadın devlet başkanları, lider eşleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kraliçe ve prenseslere, Kovid-19 salgını dolayısıyla birer mektup, olgunlaşma enstitülerinin hazırladığı Selçuklu motifleriyle nakşedilen maskeler ve gül suyunun yer aldığı hediyeler yolladı. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça olarak gönderilen şifa temennilerinin yer aldığı mektup sonrasında Emine Erdoğan'a aralarında Belçika Kraliçesi Mathilde ve Katar Emiri'nin annesi Şeyha Moza'nın yer aldığı dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda isimden Kovid-19'la mücadele sürecinde gösterdiği dayanışma ve hassasiyetten ötürü teşekkür mesajları iletildi. İşte teşekkür mesajlarından bazıları:Nazik umut mesajı ve yanında eşlik eden hediyeler için size içtenlikle teşekkür ederim. Hassas ilginiz beni çok etkiledi.Gençliğimde Türkiye'de geçirdiğim güzel zamanların, Türk halkının sıcakkanlılığının ve cömertliğinin duyusal bir hatırlatmasını teşkil etti. Nezaketiniz ve düşünceli davranışınız beni ziyadesiyle duygulandırdı.Dilek ve düşünceleriniz için çok teşekkür eder, ümidinizi paylaşarak en iyi temennilerimi sunarım.Nazik ve cesaret verici sözleriniz için teşekkür ederiz.Göndermiş olduğunuz hediye toplumlarımızın ve ekonomilerimizin daha sürdürülebilir bir biçimde yeniden inşa edilebileceğine yönelik umudun bir sembolüdür.Tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğumuz anda Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan cömert bağış bize büyük bir aile olarak bir arada kalabildiğimizi öğretti. Yakın dostluğumuzu her daim hatırlıyor olacağımı bilmenizi isterim.Bir anne ve örnek olarak gördüğüm Emine Erdoğan'dan özel ve güzel bir hediye almış olmaktan onur duyuyorum.Mektup ve hediye beni hem mutlu etti hem de onurlandırdıEMINE Erdoğan, mektubunda, Mevlânâ Celaleddin- i Rumi'nin, "Her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır. Eğer elleriniz diken yaralarıyla kan revan içinde kaldıysa, güle dokunmanıza çok az kalmış demektir." sözlerine de yer vererek, "İnanıyorum ki bu sıkıntıların sonu hepimiz için gül bahçelerine varacaktır" ifadelerini kullandı.