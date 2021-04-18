Erdoğan, Özal’ın kabri başında Kuran okudu

Türkiye'nin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 28. vefat yıldönümü dolayısıyla kabri başında anıldı. İstanbul Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Özal Ailesi üyeleri eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe, Zeynep Özal ile torunları Sinem, Serra ve Turgut Özal ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.Saygı duruşuyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın mezarına çelenk bıraktı ve dua etti. Daha sonra İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı Kuran-ı Kerim okudu. Ardından Erdoğan da kürsüye geçerek İnfitar suresini okudu. Tören sonrasında kısa bir açıklama yapan Semra Özal, "28 senedir bomboş bir dünyada yaşıyorum. O olmayınca benim için her şey boş. Hiçbir şeyin değeri yok, kıymeti yok. Öyle yaşıyoruz işte" dedi .BAŞKAN Erdoğan, Turgut Özal'ın ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı: "Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır." Kabine üyeleri ve siyasiler de anma mesajları yayımladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş da anma mesajı yayımladı.