Kumar, Gelecek Partili Hüseyin Yıldırım’ı bu hale getirdi

Hüseyin Yıldırım'a; 1593 Sayılı Umumi Hifzısıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL, "5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmak"tan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL para cezası kesildi.

9 kişiye hem sokağa çıkma yasağını, hem de kumardan ceza kesildiği bildirildi. Kahvenin üst katında bulunan evin kumarhaneye çevrildiği tespit edildi.

Gelecek Parti'li Hüseyin Yıldırım, “Kumar oynamadım, çay içtim” demişti! Kolunu nasıl kırdığını açıklayamadı