Şehit polisin katillerine ceza yağdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde geçen yıl 30 Mayıs'ta meydana gelen olayda, evli 1 çocuk babası polis Atakan Arslan, şüphelenerek takibe aldığı ve 'dur' ihtarında bulunduğu şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Saldırının failleri Muhammet Emir Cura ve Ferit Aytekin'in tutuklu, Azat Kaya, Serkan Talmaç ve Mevlüt Esvet'in tutuksuz olarak yargılandığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar çıktı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken, cinayetin asli faili Muhammet Emir Cura, suçu üstlenmek zorunda kaldığını iddia etti. Cura'nın olay sonrası bekâr evi olarak kullandıkları adrese gidip "Polis dur deyince ateş açtım" diyerek silahı sanık Azat Kaya'ya teslim edip, "Alın bu silahı yok edin" dediği, ardından evde bulunan Serkan Talmaç'ın tişörtünü giyip elini ve yüzünü yıkadıktan sonra evden ayrıldığı belirtildi.Sanıklar Kaya ile Esvet'in cinayetten bir gün sonra olayda kullanılan silahı çöpe atarak polise "Silah bulduk" ihbarında bulundukları kaydedildi. Mahkeme, Muhammet Emir Cura'yı "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ateş açması için polisi Cura'ya hedef gösteren Ferit Aytekin'e de müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Azat Kaya ile Mevlüt Esvet ruhsatsız silah taşımaktan 1 yıl 6 ay, Serkan Talmaç ise suç delillerini gizlemek suçundan 6 ay hapisle cezalandırıldı ve cezası ertelendi. Sanık Mehmet Aydın ise beraat etti.