SON DAKİKA: 18 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

Sağlık Bakanlığı 18 Nisan Koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 55 bin 802 hasta sayısı da 3 bin 101 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 275 olarak kayıtlara geçti. Bugün 318 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 926 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 43 bin 856 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi. Bugüne kadar Türkiye'de 43 milyon 768 bin 759 test yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'ye çıktı.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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