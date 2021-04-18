SON DAKİKA: 18 Nisan Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı verileri açıklandı! İşte Kovid-19 vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri... Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada etkisini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Son haftalarda vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın ardından yeni koronavirüs kısıtlamaları da beraberinde geldi. Ülkemizdeki son duruma ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı 18 Nisan tablosunu paylaştı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs verileri...
18 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 18 Nisan Koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 koronavirüs testi yapılırken, vaka sayısı 55 bin 802 hasta sayısı da 3 bin 101 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 275 olarak kayıtlara geçti. Bugün 318 kişi hayatını kaybederken, toplam vefat sayısı 35 bin 926 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantinası sona eren 43 bin 856 kişi iyileşti, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi. Bugüne kadar Türkiye'de 43 milyon 768 bin 759 test yapılırken, toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447'ye çıktı.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
DÜNÜN VERİLERİ:
Türkiye'de dün 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 973 oldu. Dün, 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi. Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin 645, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.